Thiem sa rozlúčil s grandslamovou scénou prehrou so Sheltonom

muži - dvojhra - 1. kolo:



Casper Ruud (Nór.-8) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 7:6 (2), 6:2, 6:2, Šang Ťün-čcheng (Čína) - Alexander Bublik (Kaz.-27) 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:4, Alexei Popyrin (Austr.-28) - Kwon Soon Woo (Kór. rep.) 7:5, 6:2, 6:3, Mitchell Krueger (USA) - Hugo Grenier (Fr.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:5, Roberto Bautista Agut (Šp.) - Luca Nardi (Tal.) 7:5, 7:6 (3), 7:6 (5), Matteo Berrettini (Tal.) - Albert Ramos-Vinolas (Šp.) 7:6 (2), 6:2, 6:3. Francisco Comesana (Arg.) - Dominic Stricker (Švajč.) 4:6, 6:3, 7:6 (4), 6:3, Alexander Zverev (Nem.-4) - Maximilian Marterer (Nem.) 6:2, 6:7 (5), 6:3, 6:2, Ben Shelton (USA-13) - Dominic Thiem (Rak.) 6:4, 6:2, 6:2, Ugo Humbert (Fr.-17) - Thiago Monteiro (Braz.) 6:3, 6:4, 6:4

New York 26. augusta (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem sa rozlúčil s grandslamovom scénou v 1. kole dvojhry na US Open. Newyorský šampión z roku 2020 podľahol trinástemu nasadenému domácemu Američanovi Benovi Sheltonovi 4:6, 2:6, 2:6.Thiem v máji oznámil, že po tejto sezóne ukončí kariéru pre pretrvávajúce problémy so zápästím. Rakúšan vyhral 17 turnajov na najvyššej profesionálnej úrovni, dvakrát sa prebojoval do finále na Roland Garros a raz na Australian Open.vyznal sa Thiem, ktorý potreboval od organizátorov voľnú kartu, aby sa dostal do hlavnej sútaže, lebo vo svetovom rebríčku ATP klesol na 210. miesto.Nemec Alexander Zverev, ktorý pred štyrmi rokmi prehral finále US Open s Thiemom po päťsetovom boji, vykročil do tohtosezónnej edície turnaja úspešne. V pozícii nasadenej štvorky zdolal svojho krajana Maximiliana Marterera 6:2, 6:7 (5), 6:3, 6:2.uviedol Zverev pre agentúru DPA. Úlohu favorita potvrdil aj ôsmy nasadený Nór Casper Ruud, finalista z roku 2022 zvíťazil nad Číňanom Pu Jün-čchao-kchem 7:6 (2), 6:2, 6:2.