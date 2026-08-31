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US Open: Tsitsipas vyradil v 1. kole dvojhry Filsa
Grécko bude 19.-20. septembra na antuke v Košiciach súperom Slovenska v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára.
Autor TASR
New York 31. augusta (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil do 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V New Yorku vyradil v úvodnom kole desiateho nasadeného Francúza Arthura Filsa 4:6, 7:6 (3), 6:1, 6:4. Grécko bude 19.-20. septembra na antuke v Košiciach súperom Slovenska v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára.
muži - dvojhra - 1. kolo:
Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Arthur Fils (Fr.-10) 4:6, 7:6 (3), 6:1, 6:4, Valentin Vacherot (22-Mon.) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:2, 6:3, 7:5
Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Arthur Fils (Fr.-10) 4:6, 7:6 (3), 6:1, 6:4, Valentin Vacherot (22-Mon.) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:2, 6:3, 7:5