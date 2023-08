Vlaňajšia finalistka Jabeurová postúpila do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Ons Jabeurová (Tun.-5) - Maria Osoriová (Kol.) 7:5, 7:6 (4), Ľudmila Samsonovová (Rus.-14) - Claire Liuová (USA) 7:6 (3), 6:3, Marie Bouzková (ČR-31) - Ashlyn Kruegerová (USA) 7:5, 6:4, Linda Nosková (ČR) - Madison Brengleová (USA) 6:2, 6:1, Katie Boulterová (V. Brit.) - Diane Parryová (Fr.) 6:4, 6:0, Tamara Korpatschová (Nem.) - Irina-Camelia Beguová (Rum.) 6:3, 6:2

New York 29. augusta (TASR) - Tuniská tenistka Ons Jabeurová postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vlaňajšia finalistka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej päťky Kolumbíjčanku Mariu Osoriovú 7:5, 7:6 (4). Ďalej ide aj štrnásta nasadená Ruska Ľudmila Samsonovová, ktorá zvíťazila nad domácou Američankou Claire Liuovou 7:6 (3), 6:3.