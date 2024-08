Wang Ja-fan postúpila do 2. kola dvojhry, Sakkariová skrečovala

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Wang Ja-fan (Čína) - Maria Sakkariová (Gr.-9) 6:2 - skreč

New York 26. augusta (TASR) - Čínska tenistka Wang Ja-fan ako prvá postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Úvodný set proti Grékyni Marii Sakkariovej vyhrala 6:2, keď nasadená deviatka zápas skrečovala pre zranenie.