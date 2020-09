Ženská štvorhra na US Open korisťou Siegemundovej a Zvonariovovej

Ženy – štvorhra – finále:



Laura Siegemundová, Vera Zvonariovová (Nem./Rus.) – Nicole Melicharová, I-Fan Sü (USA/Čína-3) 6:4, 6:4

New York 11. septembra (TASR) – Nemecká tenistka Laura Siegemundová spolu s ruskou partnerkou Verou Zvonariovovou triumfovali v ženskej štvorhre na tenisovom grandslame US Open. Nenasadená dvojica si v piatkovom finále poradila s americko-čínskym párom Nicole Melicharová, I-Fan Sü v dvoch setoch 6:4 a 6:4. Víťazky stratili na ceste za trofejou len jeden set v semifinále.Pre tridsaťšesťročnú Zvonariovovú to je druhý titul zo štvorhry na US Open, prvý získala ešte v roku 2006 s Francúzkou Nathalie Dechyovou. Okrem toho vyhrala v debli aj Australian Open (2012) a bola vo finále Wimbledonu (2010). Pre jej o štyri roky mladšiu partnerku Siegemundovú je to premiérová trofej z Grand Slamov.Tretie nasadené hráčky Melicharová a I-Fan Sü prišli o svoje podanie už v treťom geme, následne aj v piatom a prehrávali 1:5. Vo ôsmej hre síce súperky brejkli, no prvý set už nezachránili. Siegemundová so Zvonariovovou síce v deviatom geme nevyužili štyri setbaly, ale v nasledujúcom premenili druhý a vyhrali 6:4. V druhom sete zobrali súperkám servis už v prvej hre, brejk potvrdili a viedli 2:0. V ďalšom priebehu sa opierali o dobrý servis, v desiatom geme premenili hneď prvý mečbal a aj druhý set vyhrali 6:4.