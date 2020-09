US Open: Osaková po hladkom víťazstve do štvrťfinále dvojhry

ženy - dvojhra - osemfinále:



Naomi Osaková (Jap.-4) - Anett Kontaveitová (Est.-14) 6:3, 6:4

New York 7. septembra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Štvrtá nasadená hráčka zdolala v osemfinále štrnástku podujatia Anett Kontaveitovú z Estónska 6:3, 6:4. Vo štvrťfinále sa stretne s domácou Shelby Rogersovou.Osaková sa predstaví medzi najlepšou osmičkou druhýkrát za tri roky. "" citoval Osakovú web WTA.