V Moskve neuvidia šampiónku US Open Raducanuovú

Moskva 15. októbra (TASR) – Britská tenistka Emma Raducanuová sa odhlásila z turnaja WTA v Moskve. Šampiónka US Open neuviedla dôvod neúčasti v ruskej metropole. Podľa vlastných slov by sa do diania mohla vrátiť koncom októbra na turnaji v Kluži.



„Musela som spraviť zmenu v harmonograme turnajov, čo ma veľmi mrzí. Tešila som sa na publikum v Moskve, dúfam, že o rok sa mi podarí tam prísť," uviedla 18-ročná Raducanuová, ktorá vo Flushing Meadows na ceste k životnému úspechu nestratila ani jeden set. Stala sa prvou hráčkou v histórii, ktorá to z kvalifikácie dotiahla až ku grandslamovému titulu.