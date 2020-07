V Piešťanoch sa bude hrať o ďalšie body do Peugeot Tennis Tour

Piešťany 22. júla (TASR) – Už zajtra odštartuje tretí turnaj domácej série Peugeot Tennis Tour 2020. V Piešťanoch sa bude bojovať na dvoch rozličných miestach, mužskú časť pavúka hostí klub HSC Pieštany, Piešťany Ladies Open privíta klub TK Kúpele Piešťany. Oba turnaje vyvrcholia v nedeľu 26. júla.



Najvyššie nasadenou hráčkou ženskej časti je slovenská jednotka Viktória Kužmová. V Piešťanoch nebude chýbať ani víťazka druhého turnaja série Privatbanka Open Anna Karolína Schmiedlová, ktorá je zároveň aj líderka poradia po dvoch odohratých turnajoch. No tentoraz nebude hrať Švajčiarka Belinda Benčičová, ktorá sa počas koronapauzy pripravovala na Slovensku. Ôsma hráčka svetového rebríčka sa predstavila na oboch úvodných podujatiach, pričom na Bratislava Open dosiahla víťazstvá v dvojhre i vo štvorhre s Anikou Jaškovou.



V mužskom pavúku patria medzi najväčších favoritov víťazi prvých dvoch podujatí Lukáš Klein a Alex Molčan, ktorí sa delia aj o priebežné prvenstvo v seriáli. Konkurovať v boji o titul im budú líder slovenského rebríčka Andrej Martin, Filip Horanský či Jozef Kovalík. Premiérovo sa na Peugeot Tennis Tour predstaví deblový špecialista a dvojnásobný grandslamový semifinalista vo štvorhre Filip Polášek.



Víťazi dvojhry na Piešťany Ladies Open a HTC Cup-e dostanú odmenu 3000 eur a do hodnotenia Peugeot Tennis Tour si pripíšu 20 bodov. Pre víťazov štvorhry je pripravená odmena 1000 eur, najlepší deblový pár získa 20 bodov.



Peugeot Tennis Tour 2020 pokračuje po piešťanských turnajoch ešte dvoma podujatiami, ktoré sa uskutočnia v Žiline od 30. júla do 2. augusta a v Prešove od 25. do 28. augusta.