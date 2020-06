Schmiedlová sa opäť stretne s Benčičovou v semifinále Bratislava Open

Na archívnej snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová v stredu 17. júna 2020 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Belinda Benčičová (1-Švajč.) - Bianca Behúlová (SR) 6:0, 6:1, Anna Karolína Schmiedlová (4-SR) - Radka Zelníčková (SR) 6:0, 6:2, Viktória Kužmová (3-SR) - Katarína Kužmová (SR) 6:3, 6:2, Anna Blinkovová (2-Rus.) - Viktória Morvayová (7-SR) 6:7 (5), 6:4, 6:3

Bratislava 18. júna (TASR) - Najvyššie nasadená švajčiarska tenistka Belinda Benčičová a Slovenka Anna Karolína Schmiedlová nastúpia proti sebe v semifinále dvojhry na turnaji Bratislava Open. Benčičová vo štvrťfinále deklasovala ďalšiu domácu hráčku Biancu Behúlovú 6:0, 6:1. Schmiedlová v pozícii nasadenej štvorky zdolala krajanku Radku Zelníčkovú hladko 6:0, 6:2.Pred desiatimi dňami si Benčičová so Schmiedlovou zmerali sily v zápase extraligy žien medzi Sláviou STU Bratislava a Slovanom Bratislava. Po trojsetovej dráme napokon slávila úspech Švajčiarka so slovenskými koreňmi. Schmiedlová nevyužila v tajbrejku rozhodujúceho dejstva vedenie 6:2." povedala Schmiedlová po svojom štvrtkovom triumfe pre oficiálny portál Slovenského tenisového zväzu (STZ). K naledujúcemu súboju s Benčičovou uviedla: "Medzi elitné kvarteto postúpila aj Viktória Kužmová. Vo štvrťfinále ako nasadená trojka zdolala svoju mladšiu sestru Katarínu Kužmovú 6:3, 6:2. V dueli o postup do finále nastúpi slovenská jednotka v piatok proti nasadenej dvojke Ruske Anne Blinkovovej.Viktória Kužmová po víťazstve v 1. kole uviedla, že si nevie predstaviť, ako bude sesterské derby vyzerať. S Katarínou totiž spolu nehrajú o body ani na tréningoch. Mladšia zo sestier Kužmových v úvodnom sete vyrovnala z 0:2 na 2:2, v ďalšom priebehu stretnutia však už na antukovom dvorci Slovana dominovala favoritka." zaželala si Viktória Kužmová.