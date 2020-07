V Žiline o ďalšie body do Peugeot Tennis Tour bez sestier Kužmových

Žilina 29. júla (TASR) - Štvrtý turnaj domácej série Peugeot Tennis Tour 2020 odštartuje vo štvrtok v Žiline bez sestier Kužmových. Slovenská ženská tenisová jednotka Viktória Kužmová minulý týždeň skrečovala zápas 2. kola na podujatí v Piešťanoch pre problémy s krčnou chrbticou. Jej mladšia sestra Katarína si chce oddýchnuť po náročnom júlovom programe, spestrenom priateľským zápasom fedcupových tímov Slovenska a Česka.



Nasadenou jednotkou v ženskom singli bude víťazka Privatbanka Open Anna Karolína Schmiedlová, ktorá je so ziskom 40 bodov na čele celkového hodnotenia PTT. Turnajová dvojka Rebecca Šramková sa prvýkrát predstaví pod vedením nového trénera Michala Mertiňáka. Držiteľka titulu z Piešťan Chantal Škamlová môže v prípade úspešného ťaženia v Žiline v hodnotení PTT predstihnúť Viktóriu Kužmovú i víťazku Bratislava Open Švajčiarku Belindu Benčičovú.



Obe majú na konte 28 bodov, Škamlová je s 21 bodmi zatiaľ štvrtá. V Piešťanoch nestratila v štyroch zápasoch ani jediný set, vo finále zdolala favorizovanú Schmiedlovú 6:4, 7:6 (1). "Vôbec som to nečakala. Na tomto turnaji som bola skôr ako outsiderka, ale som veľmi šťastná zo svojich výkonov a ako som to zvládla po taktickej aj mentálnej stránke," pochvaľovala si bývalá úspešná slovenská juniorka.



V mužskej dvojhre zabojuje o tretí titul piaty nasadený Lukáš Klein. Zverenec českého trénera Tomáša Krupu má na antuke výbornú formu, triumfoval v Piešťanoch i na Bratislava Open a s 52 bodmi je suverénny líder celkového poradia PTT. V Žiline nebudú chýbať ani ďalší slovenskí daviscupoví reprezentanti Andrej Martin, Norbert Gombos, Filip Horanský, Jozef Kovalík či Alex Molčan - šampión Privatbanka Open.



Víťazi dvojhry dostanú odmenu 3000 eur a do hodnotenia PTT si pripíšu 20 bodov. Pre víťazov štvorhry je pripravená odmena 1000 eur, najlepší deblový pár získa 20 bodov. Päťdielna séria vyvrcholí od 25. do 28. augusta v Prešove.