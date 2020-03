Veselý chcel Davis Cup zabaliť, v derby proti SR sa stal hrdinom

Bratislava 8. marca (TASR) - Český tenista Jiří Veselý sa pohrával s myšlienkou ukončiť daviscupovú kariéru. Po odchode dlhoročných opôr tímu Tomáša Berdycha s Radkom Štěpánkom sa v dueloch o "šalátovú misu" dlho nevedel zhostiť úlohy lídra a nezvládal dôležité zápasy. V kvalifikačnom dueli proti Slovensku však na antuke v bratislavskom NTC siahol na dno síl a po skvelom obrate proti Andrejovi Martinovi poslal tím kapitána Jaroslava Navrátila na finálový turnaj v Madride.



"V uplynulých rokoch som sa v Davis Cupe veľmi natrápil. Bol som v psychickom kŕči a hľadal som cestu, ako sa z toho vymaniť. Často som premýšľal, že to zabalím, bol som zviazaný a po daviscupových dueloch som neraz ochorel, pretože ma úplne vyšťavili. Verím, že víťazné stretnutie proti Martinovi všetko otočí. Po prvý raz som v Davis Cupe vyhral obe dvojhry, čo ma veľmi teší," uviedol 64. hráč svetového rebríčka ATP.



Zápas tímových jednotiek označil za najťažší v kariére. "Začal som veľmi dobre, viedol som 3:1, za stavu 3:2 som však pokazil ľahký volej a karta sa obrátila. Andrej Martin začal hrať neuveriteľný tenis, všetko vybehal a dokázal zneškodniť moje podania. Aj za nepriaznivého stavu som však veril, že sa to ešte dá otočiť. V treťom sete môj servis začal viac 'písať', čo mi veľmi pomohlo. Zaslúžili sme si vyhrať obaja, som rád, že aj s prispením šťastia sa to podarilo mne," dodal Veselý.