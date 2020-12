Vo veku 84 rokov zomrel člen tenisovej Siene slávy Alex Olmedo

Santa Monica 10. decembra (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel bývalý americký tenista Alex Olmedo, ktorý v roku 1959 vyhral Wimbledon a Australian Open. Od roku 1987 bol členom medzinárodnej Siene slávy. Podľa jeho syna Alejandra jr. podľahol rakovine mozgu.



Alejandro "Alex" Olmedo sa v roku 1936 narodil v Peru, ale do USA sa presťahoval už v tínedžerskom veku a získal americké občianstvo. Bol absolventom Univerzity v južnej Kalifornii a v roku 1956 a 1958 vyhral singlové aj deblové turnaje NCAA. Olmedo reprezentoval USA aj v Davisovom pohári a v roku 1958 pomohol tímu k zisku "šalátovej misy.



Najlepšie obdobie zažil v roku 1959, keď vo finále Wimbledonu zdolal Roda Lavera, triumfoval aj na Australian Open a na US Open postúpil do finále. Na grandslamových turnajoch v tých časoch ešte nemohli štartovať profesionáli. Olmedo začal profikariéru v roku 1960.