Wawrinka chce na záver kariéry ešte zabojovať o grandslamové trofeje

Paríž 3. novembra (TASR) – Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka chce ešte zabojovať o grandslamové trofeje. Na podujatiach veľkej štvorky má na konte tri tituly (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016), no aj vinou viacerých zranení mu momentálne patrí až 20. priečka vo svetovom rebríčku.



Tridsaťpäťročný Wawrinka postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži, keď zvíťazil nad Britom Danielom Evansom 6:3, 7:6 (3).



„Blížim sa ku koncu mojej kariéry, ale verím, že v sebe ešte mám energiu na jeden posledný pokus o výstup na vrchol. Som ochotný podstúpiť obetu, aby som sa dostal do mojej stopercentnej formy. V medzisezónnom období budem drieť ešte viac a uvidím, čo prinesie budúci rok," citovala Švajčiara agentúra AFP.