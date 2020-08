Praha 22. augusta (TASR) - Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa stal víťazom antukového challengeru v Prahe. Trojnásobný grandslamový šampión zdolal vo finále na Štvanici Rusa Aslana Karaceva 7:6 (2), 6:4.



Pre Wawrinku to bolo prvé súťažné vystúpenie po polročnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Na budúci týždeň sa Švajčiar predstaví na ďalšom podujatí v Prahe, tentokrát na Žižkove. Wawrinka sa rozhodol vynechať US Open v New Yorku a chce sa čo najlepšie pripraviť na Roland Garros, ktorý odštartuje v Paríži 21. septembra.