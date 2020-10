Tenistka Wickmayerová čaká dieťa, preruší kariéru

Brusel 27. októbra (TASR) - Belgická tenistka Yanina Wickmayerová oznámila, že pre tehotenstvo preruší svoju kariéru. Bývalá svetová dvanástka a víťazka piatich turnajov WTA čaká dieťa so svojim manželom, futbalistom Jeromeom Van der Zijlom.



Dieťa by sa malo narodiť v apríli. "Je to nová kapitola v mojom živote, na ktorú sa veľmi teším. Tenis na chvíľu presuniem na druhú koľaj, ale nedávam mu definitívne zbohom. Málokedy som sa cítila taká šťastná ako teraz," citoval 31-ročnú hráčku portál alkhaleejtoday.com.