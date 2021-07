Bartyová zdolala Kerberovú a postúpila do finále

Ženy – dvojhra – semifinále:



Ashleigh Bartyová (Aus.-1) - Angelique Kerberová (Nem.-25) 6:3, 7:6 (3)

Londýn 8. júla (TASR) – Najvyššie nasadená austrálska tenistka Ashleigh Bartyová prvýkrát v kariére postúpila do finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrtkovom semifinálovom stretnutí vyradila šampiónku z roku 2018 Angelique Kerberovú z Nemecka za 86 minút 6:3, 7:6 (3).V súboji o titul nastúpi v sobotu (15.00 h SELČ) proti víťazke druhého semifinále medzi Češkou Karolínou Plíškovou a Bieloruskou Arinou Sobolenkovou.Svetová jednotka začala duel na podaní a už v úvodnej hre čelila dvom brejkbalom, oba však dokázala odvrátiť. Vzápätí si sama vypracovala brejkbal a hneď prvú príležitosť zužitkovala, keď vystihla smer súperkinho smeču a výmenu ukončila brilantným forhendovým víťazným úderom. Nemka musela odvracať brejkbal aj pri nasledujúcom servise, tentoraz to zvládla a na svoje konto si pripísala prvý gem. Bartyová sa v piatej hre dostala zo stavu 0:30, takisto v deviatej, kde mala Kerberová aj brejkbal, no Austrálčanku v rozhodujúcich chvíľach podržalo podanie a set zakončila esom.V druhom dejstve sa Kerberovej podarilo diktovať dlhšie výmeny a výsledkom boli až tri brejkbalové možnosti. Bartyová síce prvé dve vymazala, no pri tretej poslala forhend mimo kurtu. Nemka ukázala väčšiu istotu aj na servise, brejk potvrdila čistou hrou a rýchlo sa ujala vedenia 3:0. V piatom geme sebavedome odvrátila dva brejkbaly a zavŕšila ho ďalším víťazným forhendom. V deviatej hre podávala na víťazstvo v sete, bleskovo však čelila stavu 0:40 a súperka ju brejkla pri prvej šanci krížnym víťazným úderom. Bartyová ďalšou čistou hrou vyrovnala na 5:5 a set dospel do tajbrejku. Austrálčanka ho odštartovala ziskom minibrejku a viedla už 6:0, Nemka zabránila prvým trom mečbalom, ale štvrtý už Bartyová premenila.Dvadsaťpäťročná Bartyová naďalej živí šancu na zisk druhého grandslamového titulu, na konte má titul z Roland Garros 2019. O osem rokov staršia Kerberová pred Wimbledonom 2018 triumfovala v roku 2016 na Australian Open aj US Open.povedala Austrálčanka v prvom pozápasovom rozhovore na kurte.