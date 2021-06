Davisová postúpila do 2. kola dvojhry vo Wimbledone

Ženy - dvojhra - 1. kolo:



Sloane Stephensová (USA) - Petra Kvitová (ČR-10) 6:3, 6:4

Madison Keysová (USA-23) - Katie Swanová (V. Brit.) 6:3, 6:4

Jekaterina Alexandrovová (Rus.-32) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:1, 6:3

Lesley Pattinama Kerkhoveová (Hol.) - Svetlana Kuznecovová (Rus.) 6:3, 6:3

Lauren Davisová (USA) - Jodie Burrageová (V. Brit.) 6:2, 6:1

Garbine Muguruzová Blancová (Šp.-11) - Fiona Ferrová (Fr.) 6:0, 6:1

Arina Sobolenková (Biel.-2) - Monica Niculescuová (Rum.) 6:1, 6:4

Londýn 28. júna (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii nasadenej dvojky zdolala Rumunku Monicu Niculescuovú hladko 6:1, 6:4.Duel na trávnatom dvorci číslo jeden sa hral pod zatiahnutou strechou, keďže v areáli All England Clubu v úvodný deň hlavnej súťaže pršalo. Sobolenková slávila úspech vďaka agresívnej hre, počas celého zápasu skvele returnovala. Niculescuová to na súperku skúšala čopovanými forhendmi, no Bieloruska ich dokázala eliminovať.Už v úvodnom kole sa s turnajom rozlúčila desiata nasadená Češka Petra Kvitová. Dvojnásobná wimbledonská šampiónka prehrala s víťazkou US Open z roku 2017 Američankou Sloane Stephensovou 3:6, 4:6, keď doplatila na veľký počet nevynútených chýb.