Dimitrov bude pauzovať vyše mesiac, mal by stihnúť US Open

Londýn 10. júla (TASR) - Bulharský tenista Grigor Dimitrov bude po zranení prsného svalu pauzovať vyše mesiac. Mal by vynechať nadchádzajúce tri turnaje ATP - vo švédskom Bastade (štartuje 14. júla) a podujatia série Masters v Toronte (28. júla) a Cincinnati (7. augusta). Ak pôjde liečba podľa plánu, mal by sa stihnúť zotaviť do začiatku grandslamového US Open (24. augusta - 7. septembra).



Hráčov manažér Georgi Stoimenov po vyšetreniach a konzultáciách s lekármi potvrdil, že 21. hráč svetového rebríčka má čiastočne natrhnuté prsné svalstvo. Dimitrov bol v osemfinále vo Wimbledone na najlepšej ceste vyradiť svetovú jednotku Jannika Sinnera, keď nad Talianom viedol po dvoch setoch 6:3, 7:5. V treťom sete za stavu 2:2 však musel zápas skrečovať pre zranenie a kurt opustil v slzách.



Tohtoročný Wimbledon je už piatym grandslamovým turnajom v sérii, ktoré 34-ročný Bulhar nedokončil zo zdravotných dôvodov, pripomenul denník Daily Mail.