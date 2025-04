Divácky kopec pri dvorci číslo jeden vo Wimbledone zrekonštruujú

Wimbledon 3. apríla (TASR) – Divácky obľúbený kopec pri dvorci číslo jeden v areáli All England Clubu vo Wimbledone prejde v najbližších rokoch rozsiahlymi úpravami. Rekonštrukcia má byť dokončená do roku 2027, kedy turnaj oslávi 150. výročie svojho založenia. Podľa vyhlásenia klubu by mali prípravné práce odštartovať po skončení budúcoročného turnaja.



Trávnatý svah, známy pod prezývkami „Henman Hill“ alebo „Murray Mound“, je tradičným miestom, kde sa počas turnaja stretávajú tisíce fanúšikov bez lístkov na hlavné dvorce a sledujú dianie na veľkoplošnej obrazovke. Plánované sú zmeny, ktoré zlepšia prístup pre imobilných návštevníkov, zvýšia kapacitu priestoru o 20 percent a zlepšia výhľad na obrazovku. V rámci projektu sa počíta aj s vybudovaním nových priepustných chodníkov a inštaláciou pergoly, ktorá poskytne tieň aj ochranu pred dažďom. Na budúci týždeň sú naplánované konzultácie s miestnymi obyvateľmi, po nich bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.



Oblasť získala svoju prvú prezývku počas úspešnej kariéry britského tenistu Tima Henmana, neskôr sa premenovala na Murray Mound na počesť Andyho Murraya. Ten v roku 2013 ukončil 77-ročné čakanie na britského víťaza mužskej dvojhry vo Wimbledone. Informácie priniesla agentúra AP.