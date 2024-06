Djokovič ešte nepotvrdil, či bude štartovať na Wimbledone

Londýn 24. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič ešte nepotvrdil, či bude štartovať na tohtoročnom Wimbledone. Sedemnásobný šampión z All England Clubu síce po nedávnej operácii kolena trénuje v Londýne, no chce počkať, ako sa bude cítiť v najbližších dňoch.



Tridsaťsedemročný Srb uviedol, že na najprestížnejšom trávnatom turnaji nechce skončiť už po pár kolách. "Ak budem vedieť, že dokážem hrať takmer na maximum alebo úplne na maximum, tak nastúpim. Ak nie, potom dám šancu hrať niekomu inému," citovala Djokoviča agentúra DPA. Wimbledon je na programe od 1. do 14. júla.



Rekordný 24-násobný grandslamový šampión si natrhol meniskus v osemfinálovom zápase Roland Garros proti Argentínčanovi Franciscovi Cerundolovi, na štvrťfinálový duel s Nórom Casperom Ruudom už nenastúpil. Pred pár dňami potvrdil svoju účasť na OH v Paríži.