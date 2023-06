Hrunčáková postúpila suverénne do finále kvalifikácie

ženy - kvalifikácia - 2. kolo:



Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR-21) - Jaimee Fourlisová (Austr.) 6:1, 6:3



Londýn 28. júna (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa suverénnym spôsobom prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 2. kole zdolala v pozícii nasadenej dvadsaťjednotky Austrálčanku Jaimee Fourlisovú hladko 6:1, 6:3.V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi vo štvrtok proti víťazke súboja medzi ďalšou Slovenkou Rebeccou Šramkovou a treťou nasadenou Dánkou Clarou Tausonovou. Hrunčáková má na tráve formu, čo v júni potvrdila postupom do semifinále dvojhry na turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi. Vo štvorhre sa po boku svojej krajanky Terezy Mihálikovej dostala až do finále.