Kvitová so Suarezovou Navarrovou do osemfinále dvojhry vo Wimbledone

Ženy - dvojhra - 3. kolo:



Petra Kvitová (6-ČR) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:3, 6:2

Carla Suarezová Navarrová (30-Šp.) - Lauren Davisová (USA) 6:3, 6:3

Alison Riskeová (USA) - Belinda Bencicová (13-Švajč.) 4:6, 6:4, 6:4

Serena Williamsová (11-USA) - Julia Görgesovoá (18-Nem.) 6:3, 6:4

Ashleigh Bartyová (1-Austr.) - Harnet Dartová (V. Brit.) 6:1, 6:1

Elise Mertensová (21-Belg.) - Čchiang Wang (15-Čína) 6:2, 6:7, (9), 6:4

Barbora Strýcová (ČR) - Kiki Bertensová (4-Hol,) 7:5, 6:1

Wimbledon 6. júla (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Dvojnásobná šampiónka z trávy All England Clubu zdolala v 3. kole ako nasadená šestka Poľku Magdu Linetteovú 6:3, 6:3.Po prvý raz v kariére postúpila medzi elitnú wimbledonskú šestnástku najvyššie nasadená Austrálčanka Ashleigh Bartyová. Šampiónka Roland Garros deklasovala domácu Britku Harnet Dartovú 6:1, 6:1.povedala pre akreditované médiá Bartyová, ktorú v dueli o postup do štvrťfinále čaká americká špecialistka na trávu Alison Riskeová.Ďalej ide aj bývalá svetová jednotka a sedemnásobná wimbledonská singlová víťazka Američanka Serena Williamsová po triumfe 6:3, 6:4 nad Nemkou Juliou Görgesovou.