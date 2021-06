Molčan smeruje do finále kvalifikácie na Wimbledon, Martin prehral

Muži - kvalifikácia - 2. kolo:

Alex MOLČAN (SR) - Damir Džumhur (BaH-12) 6:2, 7:6 (2)

Ernests Gulbis (Lot.) - Andrej MARTIN (SR-3) 6:1, 6:2

Londýn 23. júna (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj vo Wimbledone. V 2. kole vyradil nasadenú dvanástku Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny 6:2, 7:6 (2).V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi proti víťazovi súboja medzi Francúzom Antoineom Hoangom a Rumunom Mariusom Copilom. Molčan, ktorý v máji postúpil do finále turnaja ATP v Belehrade, štartuje v kvalifikácii niektorého z podujatí veľkej štvorky prvýkrát.Andrej Martin neuspel v 2. kole eliminácie. Skúsenému Lotyšovi Ernestsovi Gulbisovi podľahol ako nasadená trojka hladko 1:6, 2:6. Ani v tomto roku sa tak na tráve All England Clubu nepredstaví v hlavnej súťaži.