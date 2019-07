WIMBLEDON: Murray a Williamsová začali v mixe úspešne:Berieme to vážne

Tridsaťdvaročný Murray sa vrátil na kurty v júni po operácii bedra.

Wimbledon 7. júla (TASR) - Bývalé singlové svetové jednotky Andy Murray a Serena Williamsová víťazne odštartovali spoločné ťaženie miešanou štvorhrou na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Brit prehral v mužskej štvorhre po boku Francúza Pierrea-Huguesa Herberta, no v tandeme s Američankou si napravil chuť vďaka víťazstvu nad nemecko-čílskou dvojicou Andreas Mies, Alexa Guarachiová 6:4, 6:1.



Tridsaťdvaročný Murray sa vrátil na kurty v júni po operácii bedra. O päť rokov staršia Williamsová hrala na Roland Garros, no v uplynulom čase laborovala s kolenom. "Prehral som v mužskej štvorhre, takže všetku energiu som vložil do mixu. Bol to dobrý začiatok, darilo sa nám na príjme a obaja sme aj dobre podávali," citovala Murrayho agentúra DPA.



S Williamsovou majú dovedna na konte 26 grandslamových titulov vo dvojhre, ich najbližšou prekážkou na ceste za úspechom v mixe budú Francúz Fabrice Martin a Američanka Racquel Atawová. Víťazné duo nastúpi proti najvyššie nasadenému páru Bruno Soares, Nicole Melicharová, brazílsko-americký pár obhajuje trofej z vlaňajška. "Doteraz sme spolu nikdy nehrali, takže si zvykáme. Berieme to veľmi vážne a záležalo nám na vydarenom začiatku," dodala Williamsová.