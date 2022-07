Organizátori Wimbledonu prepúšťajú zamestnancov pre nízku návštevnosť

Wimbledon 3. júla (TASR) - Organizátori grandslamového tenisového turnaja vo Wimbledone musia podľa periodika The Times prepustiť zamestnancov pre rekordne nízku návštevnosť za uplynulých pätnásť rokov. Za prvé štyri dni podujatia prišlo 153.100 divákov a v tejto súvislosti dostali zamestnanci email o hroziacom znižovaní stavov.



Zamestnanci Wimbledonu tvrdia, že ich prepúšťajú pre drobné pochybenia. Podľa The Times dostali výpoveď napríklad za to, že si robili prestávky na sledovanie tenisu, chodili na toaletu bez opýtania či jedli jahody na pracovisku.