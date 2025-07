Pohánková zdolala nasadenú jednotku a je v semifinále junioriek

juniorky - dvojhra - štvrťfinále:



Mia POHÁNKOVÁ (SR) - Emerson Jonesová (Austr.-1) 6:2, 6:2,

Vendula Valdmannova (ČR) - Teodora Kostovicová (Srb.-5) 6:2, 4:6, 7:5

Londýn 10. júla (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková si zahrá v semifinále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrťfinále zvíťazila nad nasadenou jednotkou Austrálčankou Emerson Jonesovou 6:2 a 6:2. Jej súperkou v boji o finále bude Češka Vendula Valdmannova, ktorá zdolala Srbku Teodoru Kostovicovú 6:2, 4:6 a 7:5.Pohánková potvrdila dobrú formu na turnaji, nasadenej jednotke zobrala hneď na úvod prvého setu dvakrát za sebou podanie a položila ním základ zisku prvého setu. Jonesová síce ukázala svoje kvality, ale po výsledku 6:2 bola bližšie k postupu do semifinále slovenská tenistka. Sebavedomá hra Slovenky pokračovala tiež v druhom dejstve, keď vyhrala štyri gemy v rade a po rovnakom výsledku sa napokon mohla radovať z postupu do semifinále.Pre 16-ročnú Pohánkovú to bude druhé juniorské singlové semifinále v tomto kalendárnom roku, medzi najlepšie kvarteto sa prebojovala aj na Australian Open.