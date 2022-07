Polášek s Peersom postúpili do štvrťfinále štvorhry vo Wimbledone

muži - štvorhra - osemfinále:



Filip POLÁŠEK, John Peers (SR/Austr.-7) - Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit/Braz.-9) 7:6 (5), 6:4, 4:6, 6:4

Matthew Ebden, Max Purcell (Austr.-14) - Wesley Koolhof, Neal Skupski (Hol./V. Brit.-3) 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:5

Wimbledon 4. júla (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom sa prebojovali už do štvrťfinále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo vyše tri hodiny trvajúcom osemfinálovom súboji zdolali ako nasadené sedmičky deviaty nasadený britsko-brazílsky pár Jamie Murray, Bruno Soares 7:6 (5), 6:4, 4:6, 6:4.Prvý set mal vyrovnaný priebeh, kvarteto si spoľahlivo držalo vlastný servis. Rozhodlo sa až v tajbrejku, v ktorom Polášek s Peersom využili tretí setbal. V treťom geme druhého setu sa im podarilo prelomiť podanie súperov a výhodu brejku si už nenechali vziať.Murray so Soaresom to však nezabalili. V treťom dejstve zabrali v pravej chvíli, keď za stavu 5:4 využili na príjme hneď prvý setbal. Polášek s Peersom sa však čistou hrou v piatom geme štvrtého setu dostali na koňa, potvrdením brejku zvýšili na 4:2 a v ďalšom priebehu náskok z rúk nepustili. V boji o postup do semifinále ich čaká 14. nasadený austrálsky pár Matthew Ebden, Max Purcell, ktorý na postup potreboval päť setov.