Londýn 21. júla (TASR) - Areál tenisového Wimbledonu sa bude rozširovať. Projekt dostal zelenú po tom, ako Vrchný súd v Londýne zamietol námietku skupiny Save Wimbledon Park (SWP), ktorá napadla udelenie stavebného povolenia.



Projekt, ktorý zahŕňa 38 nových dvorcov a štadión pre 8000 divákov, prinesie takmer trojnásobné zväčšenie All England Clubu. Výstavbu vlani schválil Úrad pre oblasť Londýna (GLA), no podľa SWP pri tom došlo k porušeniu zákona. Skupine sa nepáčia prevažne obmedzenia ohľadom používania parku, strata zelene či dlhotrvajúce stavebné práce.



All England Club a podporovatelia projektu zase hovoria o tom, že rozšírenie areálu bude znamenať presun kvalifikačných turnajov priamo na miesto dejiska, ako je to v prípade ostatných grandslamových podujatí. Zápasy kvalifikácie sa momentálne odohrávajú v neďalekom Roehamptone, pripomenula agentúra AFP.