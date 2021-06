Djokovič nastúpi v 3. kole dvojhry proti Kudlovi

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Denis Shapovalov (Kan.-10) - Pablo Andujar (Šp.) - bez boja

Novak Djokovič (Srb.-1) - Kevin Anderson (JAR) 6:3, 6:3, 6:3



Muži - dvojhra - 1. kolo:



Felix Auger-Aliassime (Kan.-16) - Thiago Monteiro (Braz.) 6:3, 6:3, 6:3

Cameron Norrie (V. Brit.-9) - Lucas Pouille (Fr.) 6:7 (6), 7:5, 6:2, 7:5

Carlos Alcaraz (Šp.) - Jasutake Učijama (Jap.) 6:3, 6:7 (4), 6:2, 3:6, 6:3

Gael Monfils (Fr.) - Christopher O'Connell (Austr.) 4:6, 6:2, 7:6 (5), 4:6, 6:4

Grigor Dimitrov (Bul.-18) - Fernando Verdasco (Šp.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4

Marin Čilič (Chor.-32) - Salvatore Caruso (Tal.) 7:6 (5), 7:6 (1), 6:1

Mikael Ymer (Švéd.) - Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 7:5, 6:7 (4), 5:7, 6:4, 6:3

Nick Kyrgios (Austr.) - Ugo Humbert (Fr.-21) 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 9:7

Daniel Elahi Galan (Kol.) - Federico Coria (Arg.) 6:4, 4:6, 7:5, 7:5

Lorenzo Sonego (Tal.-23) - Pedro Sousa (Portug.) 6:2, 7:5, 6:0

James Duckworth (Austr.) - Radu Albot (Mold.) 6:4, 6:4, 6:1

Jordan Thompson (Austr.) - Casper Ruud (Nór.-12) 7:6 (6), 7:6 (3), 2:6, 2:6, 6:2

Marcos Giron (USA) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 6:4, 2:6, 6:2, 0:6, 6:4

Matteo Berrettini (Tal.-7) - Guido Pella (Arg.) 6:4, 3:6, 6:4, 6:0

Sam Querrey (USA) - Pablo Carreno-Busta (Šp.-11) 7:6 (6), 6:4, 7:5

Cristian Garin (Čile-17) - Bernabe Zapata Miralles (Šp.) 6:7 (6), 6:3, 3:6, 6:3, 6:2

Jeremy Chardy (Fr.) - Aslan Karacev (Rus.-20) 7:6 (4), 7:6 (6), 6:3

Jošihito Nišioka (Jap.) - John Isner (USA-28) 7:6 (5), 2:6, 6:3, 6:7 (3), 6:4

Kei Nišikori (Jap.) - Alexej Popyrin (Austr.) 6:4, 6:4, 6:4

Botic van de Zandschulp (Hol.) - Gregoire Barrere (Fr.) 6:2, 6:7 (4), 6:1, 7:6 (3)

Aljaž Bedene (Slov.) - Corentin Moutet (Fr.) 6:4, 6:4, 6:0

Iľja Ivaška (Biel.) - Jaume Munar (Šp.) 6:1, 7:5, 7:6 (5)

Gianluca Mager (Tal.) - Juan Ignacio Londero (Arg.) 7:6 (3), 6:0, 4:6, 6:3

Londýn 30. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénnym spôsobom prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v 2. kole Juhoafričana Kevina Andersona 6:3, 6:3, 6:3. Jeho ďalším súperom bude Američan Denis Kudla.Srb mal celý zápas pevne pod kontrolou, kvalitne podával a robil minimum nevynútených chýb. Z miery ho nevyviedlo ani niekoľko pošmyknutí, ku ktorým na wimbledonskom centri prichádza až príliš často. Andersona nepustil ani k jedinému brejkbalu a nadviazal na víťazstvo nad Juhoafričanom z finále z roku 2018.Po postupe medzi elitnú 32-ku velebil fanúšikov.uviedol v prvom pozápasovom rozhovore Djokovič, ktorý môže získať 20. grandslamový titul a vyrovnať rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera so Španielom Rafaelom Nadalom.Úspešne vstúpil do turnaja kontroverzný Austrálčan Nick Kyrgios, ktorý v 1. kole vyradil nasadenú dvadsaťjednotku Francúza Uga Humberta po päťsetovej dráme 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 9:7. Zápas v utorok večer prerušili za stavu 2:2 na sety pre tmu. Na začiatku dohrávky utrpel Kyrgios nepríjemný pád, začal mat bolesti, no napriek tomu postúpil do 2. kola.povedal Kyrgios.