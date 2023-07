Sinner postúpil do 2. kola dvojhry

muži - dvojhra - 1. kolo:



Jannik Sinner (Tal.-8) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:2, 6:2, 6:2, Stan Wawrinka (Švajč.) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 7:5, 7:5, 6:4, Alexander Bublik (Kaz.-23) - Mackenzie McDonald (USA) 6:7 (3), 6:4, 6:4, 6:4, Diego Sebastian Schwartzman (Arg.) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:0, 6:3, 6:4, Daniel Elahi Galan (Kol.) - Jošihito Nišioka (Jap.-24) 6:4, 6:3, 6:3, Aleksandar Vukic (Austr.) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:3, 7:6 (1), 3:6, 7:5, Oscar Otte (Nem.) - Dominik Köpfer (Nem.) 7:5, 6:3, 7:6 (9), Jan Choinski (V. Brit.) - Dušan Lajovič (Srb.) 5:7, 7:6 (4), 6:2, 6:2, Casper Ruud (Nór.-4) - Laurent Lokoli (Fr.) 6:1, 5:7, 6:4, 6:3, Jaume Munar (Šp.) - John Isner (USA) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4, Michael Mmoh (USA) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-11) 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (4), 6:4, Liam Broady (V. Brit.) - Constant Lestienne (Fr.) 6:1, 6:3, 7:5, Jeffrey John Wolf (USA) - Enzo Couacaud (Fr.) 7:5, 6:3, 7:6 (4), Corentin Moutet (Fr.) - Richard Gasquet (Fr.) 6:3, 7:5, 7:5, Novak Djokovič (Srb.-2) - Pedro Cachin (Arg.) 6:3, 6:3, 7:6 (4), Hubert Hurkacz (Poľ.-17) - Albert Ramos-Vinolas (Šp.) 6:1, 6:4, 6:4, Maximilian Marterer (Nem.) - Borna Gojo (Chor.) 7:5, 6:7 (8), 6:3, 6:4, Jordan Thompson (Austr.) - Brandon Nakashima (USA) 2:6, 2:6, 6:4, 7:6 (4), 6:3, Marcelo Tomas Barrios Vera (Čile) - Sebastian Baez (Arg.) 7:6 (7), 3:6, 6:3, 7:6 (2), Aslan Karacev (Rus.) - Luca van Assche (Fr.) 6:7 (4), 6:4, 6:2, 6:4, Andrej Rubľov (Rus.-7) - Max Purcell (Austr.) 6:3, 7:5, 6:4, Lorenzo Musetti (Tal.-14) - Juan Pablo Varillas (Peru) 6:3, 6:1, 7:5













Londýn 4. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič úspešne vykročil za obhajobou titulu vo Wimbledone. V 1. kole dvojhry zdolal v pozícii nasadenej dvojky Argentínčana Pedra Cachina 6:3, 6:3, 7:6 (4). Do druhého kola postúpil aj Talian Jannik Sinner, v pozícii nasadenej osmičky zdolal ďalšieho Argentínčana Juana Manuela Cerundola vo všetkých troch setoch 6:2 a v ďalšej fáze ho čaká opäť Argentínčan – Diego Schwartzman.má na tráve All England Clubu šancu získať 24. grandslamový titul a upevniť si post lídra historických tabuliek.Zápas medzi Djokovičom a Cachinom po prvom sete prerušili pre dážď. Hoci organizátori na centri zatiahli strechu, nehralo sa vyše hodinu, lebo kurt bol stále mokrý.uviedol Djokovič po skončení duelu pre akreditované médiá.Rus Andrej Rubľov postúpil suverénne do 2. kola dvojhry. V pozícii nasadenej sedmičky zvíťazili nad austrálskym deblovým špecialistom Maxom Purcellom 6:3, 7:5 a 6:4. Ďalej ide aj štrnásty nasadený Talian Lorenzo Musetti po triumfe 6:3, 6:1 a 7:5 nad Peruáncom Juanom Pablom Varillasom.Úlohu favorita potvrdil aj štvrtý nasadený Nór Casper Ruud víťazstvom 6:1, 5:7, 6:4, 6:3 nad francúzskym kvalifikantom Laurentom Lokolim. O prekvapenie sa postaral americký "lucky loser" Michael Mmoh, ktorý vyradil turnajovú jedenástka Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (4), 6:4. Trojnásobný grandslamový šampión Švajčiar Stan Wawrinka prešiel cez Fína Emila Ruusuvuoriho po výsledku 7:5, 7:5, 6:4.