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Sloboda neuspel v semifinále juniorskej štvorhry

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Napriek semifinálovej prehre dosiahol Sloboda na tráve All England Clubu životný úspech na podujatiach veľkej štvorky.

Autor TASR
Londýn 10. júla (TASR) - Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Raffaelem Ciurnellim neuspeli v semifinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Druhému nasadenému americkému páru Michael Antonius, Andrew Johnson podľahli v piatok po setoch 6:7 (4) a 5:7. V prvom sete nevyužili vedenie 2:0. Napriek semifinálovej prehre dosiahol Sloboda na tráve All England Clubu životný úspech na podujatiach veľkej štvorky.



juniori - štvorhra - semifinále:

Michael Antonius, Andrew Johnson (USA-2) - Leon SLOBODA, Raffaele Ciurnelli (SR/Tal.) 7:6 (4), 7:5
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