Šramková prehrala v 1. kole dvojhry s Haddadovou Maiovou

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-21) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 7:6 (7), 6:4



Londýn 30. júna (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadenej dvadsaťjednotke Brazílčanke Beatriz Haddadovej Maiovej podľahla 6:7 (7), 4:6. Slovensko tak prišlo na tráve All England Clubu o jediné želiezko v singli. Aj vlani v premiére vo wimbledonskej hlavnej súťaži stroskotala Šramková na prvej prekážke, keď prehrala s Ukrajinkou Martou Kosťukovou.Šramkovej vyšiel úvod zápasu s Haddadovou Maiovou, keď v piatom geme prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:2. Brazílčanka však v ďalších minútach otočila na 5:4 a o osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk. V ňom si Šramková vybudovala náskok 4:2 a mala k dispozícii dva setbaly. Haddadová Maiová však od stavu 6:7 získala tri body za sebou a tak sa stal prvý set jej korisťou.Na začiatku druhého dejstva Šramková odskočila Haddadovej Maiovej na 2:0. Brazílčanka však potom získala štyri gemy v sérii a siedmy vzájomný zápas so slovenskou jednotkou už dotiahla do víťazného konca. Za stavu 5:4 premenila pri vlastnom servise hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Šramkovou na 5:2. Zverenke trénera Milana Martinca odplatila tohtoročnú prehru z turnaja WTA v mexickej Meride. V ďalšom kole ju čaká víťazka duelu medzi domácou Britkou Hariett Dartovou a Maďarkou Dalmou Gálfiovou.