Tsitsipas po prehre v 1. kole: Unavuje ma život v bubline

Londýn 28. júna (TASR) - Po postupe do finále Roland Garros ho mnohí pasovali za "čierneho koňa" Wimbledonu. Na tráve All England Clubu však grécky tenista Stefanos Tsitsipas stroskotal hneď na úvodnej prekážke. Ako nasadená trojka podľahol Američanovi Francesovi Tiafoemu 4:6, 4:6, 3:6. Tsitsipas po prehre priznal, že ho unavuje život v bubline, ktorá sprevádza každý turnaj.



„Stále sa to opakuje, je to veľmi vyčerpávajúce a únavné. Je to veľký nápor aj na psychiku, ak ste 2,5 týždňa či dokonca mesiac v jednej bubline a potom sa musíte presunúť do inej. Tam zažijete rovnaké procedúry, je to poriadna výzva pre všetkých," uviedol pre akreditované médiá Tsitsipas, ktorý prišiel do Wimbledonu bez toho, aby odohral prípravný turnaj na tráve.



V zápase s Tiafoem mal problémy s prechodom na sieť, kopil nevynútené chyby a nevyužil ani jeden zo siedmich brejkbalov.



„Frances hral oveľa lepšie ako ja a zvíťazil úplne zaslúžene. Nebol som vo svojej koži, chýbal mi potrebný ´drajv´. Pevne verím, že o rok sa vo Wimbledone predvediem v oveľa lepšom svetle. Pozitívne je, že vždy ešte príde šanca na reparát," dodal Grék, ktorý sa vo Wimbledone predstaví ešte vo štvorhre po boku svojho brata Petrosa Tsitsipasa.