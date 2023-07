Tenis-Wimbledon: Vondroušová získala prvý grandslamový titul

ženy - dvojhra - finále:



Markéta Vondroušová (ČR) - Ons Jabeurová (Tun.-6) 6:4, ž:4

Londýn 15. júla (TASR) - Česká tenistka Markéta Vondroušová sa stala víťazkou ženskej wimbledonskej dvojhry a získala prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolala turnajovú šestku Ons Jabeurovú z Tuniska 6:4, 6:4. Vondroušová je je po Jane Novotnej a Petre Kvitovej historicky tretia česká šampiónka vo wimbledonskom singli.Zároveň je prvá nenasadená hráčka v Open ére, ktorá sa na tráve All England Clubu tešila zo zisku trofeje. Vondroušová uspela vo svojom druhom grandslamovom finále, v roku 2019 na Roland Garros podľahla Austrálčanke Ashleigh Bartyovej. Vďaka sobotňajšiemu víťazstvu zinkasuje prémiu 2,35 milióna libier pred zdanením a do svetového rebríčka WTA si pripíše 2000 bodov. V jeho pondelňajšom vydaní sa posunie na desiate miesto.Jabeurová sa nedočkala grandslamového titulu ani na tretí pokus. Vlani vo finále Wimbledonu prehrala s Kazaškou Jelenou Rybakinovou, na US Open podľahla v rozhodujúcom súboji svetovej jednotke Poľke Ige Swiatekovej.Jebeurová viedla v úvode finálového zápasu 2:0 i 4:2, Vondroušová si však vždy dokázala zobrať späť stratené podania a vyrovnať. V deviatom geme Tunisanku opäť brejkla a pri vlastnom servise následne dotiahla prvý set do úspešného konca. Obe finalistky hrali variabilne, často menili rytmus hry a využívali stopbaly.V úvode druhého dejstva viedla Jabeurová 3:1, no potom začala kopiť nevynútené chyby, čo bola voda na mlyn Vondroušovej. Češka vyrovnala na 3:3, za stavu 4:4 opäť zobrala Tunisanke podanie a šancu dosiahnuť životný úspech už z rúk nepustila. V desiatom geme premenila v poradí druhý mečbal, Jabeurovú zdolala tento rok už tretíkrát.