Wozniacka sa odhlásila z turnaja Kooyong Classic

Melbourne 14. januára (TASR) - Dánska tenista Caroline Wozniacka sa odhlásila z turnaja v Kooyong Classic. Znamená to, že pred svojim záverečným grandslamovým predstavením na Australian Open už neodohrá žiaden súťažný zápas.



Bývalá svetová jednotka v decembri oznámila, že po turnaji v Melbourne ukončí kariéru, pretože na tenisovom dvorci dosiahla všetko, čo chcela. "Z Aucklandu si odniesla isté šrámy, takže preventívne, vzhľadom na jej účasť na Australian Open, sa rozhodla nehrať," oznámil reportérom riaditeľ exhibičného podujatia v Kooyongu Peter Johnston.



Wozniacka v novozélandskom Aucklande postúpila do semifinále, kde nestačila na Američanku Jessicu Pegulovú. V stredu by sa mala predstaviť na charitatívnom turnaji v Aréne Roda Lavera, ktorého výťažok poputuje pre obete austrálskych požiarov. Dánka zaznamenala svoj jediný grandslamový triumf práve v Austrálii a to v roku 2018.