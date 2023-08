Wozniackej víťazný návrat na grandslam: Úžasný pocit byť späť

New York 29. augusta (TASR) - Dánska tenistka Caroline Wozniacka v pondelok oslávila víťazný návrat na grandslamové podujatie po viac ako tri a pol roku. Bývalá svetová jednotka zdolala v 1. kole US Open ruskú kvalifikantku Tatianu Prozorovovú 6:3, 6:2.



Tridsaťtriročná Dánka naposledy štartovala na podujatiach veľkej štvorky na Australian Open v roku 2020. Vtedy hovorila o svojej túžbe založiť si rodinu s manželom Davidom Leeom a zvyšovať povedomie o reumatoidnej artritíde, ochorení, ktorej jej diagnostikovali v roku 2018. Wozniacka sa odvtedy stala matkou dvoch detí. "Je to úžasný pocit byť späť. Bola som veľmi nervózna, keď som prichádzala. Nebola som tu od roku 2019 a odvtedy sa toho veľa stalo. Je to úžasný pocit zahrať si na tomto kurte v nočnom stretnutí. Je to elektrizujúce," citovala Wozniacku agentúra DPA.



Na otázku o svojich deťoch po zápase žartovala, že jej dvojročná dcéra Olivia chce byť ako mama: "Spýtala sa ma, či sa môže pridať. Povedala som, že je už veľmi neskoro a bude spať. Povedala, že dobre, zajtra budeme hrať tenis."



Wozniacku čaká v 2. kole súboj s Češkou Petrou Kvitovou.