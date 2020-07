WTA pridala v auguste do kalendára turnaje v Prahe a Lexingtone

Miami 10. júla (TASR) - Riadiaci orgán ženského tenisového okruhu WTA Tour zverejnil upravený harmonogram podujatí pre rok 2020. Do kalendára pribudli dva turnaje, ktoré odštartujú 10. augusta v Prahe a kentuckom Lexingtone.



Sezóna by po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu mala pokračovať 3. augusta v Palerme. Turnaj v Lexingtone je náhrada za tradičné podujatie vo Washingtone. "WTA očakáva návrat do súťažného diania. Sme radi, že môžeme poskytnúť tenistkám ďalšie hracie príležitosti," vyhlásil riaditeľ WTA Steve Simon.



Organizácia tiež zverejnila spôsob nasadzovania na turnaje, keďže rebríček WTA v marci zmrazila. Hráčkam sa bude počítať šestnásť najlepších výsledkov za uplynulých 52 týždňov vo dvojhre a jedenásť vo štvorhre. Správu priniesla AFP.