Zranený tenista Wawrinka sa odhlásil z turnaja ATP v Ženeve

Ženeva 14. mája (TASR) - Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka musel pre zranenie odriecť účasť na budúcotýždňovom turnaji ATP v Ženeve. Trojnásobný grandslamový šampión informoval organizátorov o svojom rozhodnutí v piatok.



Tridsaťsedemročný veterán vyhral tento týždeň na turnaji ATP Master 1000 v Ríme prvý zápas po vyše 15 mesiacoch. Takmer celý uplynulý rok vynechal pre zranenie nohy, ktoré si vyžiadalo dve operácie. V Ríme sa pri "comebacku" dostal až do osemfinále, v ktorom ho vyradil najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič.



Keďže vo svetovom rebríčku ATP klesol až na 361. miesto, od organizátorov dostal voľnú kartu. "Je to sklamanie. Hrá sa tu vo Švajčiarsku, turnaj dvakrát vyhral, bol tri roky jeho ambasádorom. Nanešťastie je zranený. Stáva sa to," povedal agentúre AFP turnajový riaditeľ Thierry Grin. Na podujatí, ktorý bude generálkou na Roland Garros sa predstavia svetový hráč číslo dva Daniil Medvedev z Ruska, minuloročný víťaz Casper Ruud z Nórska či zdolaný finalista Denis Shapovalov.