Zverev opäť odmietol obvinenia z domáceho násilia

New York 28. augusta (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev opäť odmietol obvinenia zo zneužívania zo strany bývalej priateľky. Pred turnajom US Open v New Yorku uviedol, že podporí zavedenie politiky proti domácemu násiliu.



Zverev vydal k tejto záležitosti vyhlásenie a stručne ho prezentoval na tlačovej konferencii pred turnajom. Bývalá priateľka Oľga Šarypovová ho minulý rok obvinila po prvý raz a tento týždeň poskytla viac podrobností prostredníctvom článku. "Vždy som tvrdil, že obvinenia a všetko, čo bolo povedané, je nepravdivé. Súd to potvrdil. Takže z mojej strany nie je čo riešiť," povedal tenista. V Nemecku vydali predbežné opatrenie proti autorovi článku i vydavateľovi. Zverev potvrdil, že podal trestné oznámenie.



Šarypovová je bývalá tenistka a minulý rok tvrdila, že sa ju Zverev pokúsil uškrtiť vankúšom v newyorskom hoteli pred US Open v roku 2019. Povedala, že sa vtedy bála o život.