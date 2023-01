Zverev po zranení prehral na United Cupe, Nadal prehral s de Minaurom

United Cup miešaných družstiev - pondelňajšie výsledky:



A-skupina:



Grécko - Belgicko 1:1 po úvodných dvojhrách



Despina Papamichailová - Alison van Uytvancková 5:7, 6:2, 3:6, Stefanos Tsitsipas - David Goffin 6:3, 6:2







B-skupina:



Poľsko - Švajčiarsko 1:1 po úvodných dvojhrách



Iga Swiateková - Belinda Benčičová 6:3, 7:6 (3)



Daniel Michalski - Marc-Andrea Hüsler 3:6, 2:6







C-skupina:



USA - Nemecko 2:0 po úvodných dvojhrách



Taylor Fritz - Alexander Zverev 6:1, 6:4, Madison Keysová - Jule Niemeierová 6:2, 6:3







D-skupina:



Španielsko - Austrália 1:1 po úvodných dvojhrách



Rafael Nadal - Alex de Minaur 6:3, 1:6, 5:7



Nuria Párrizasová Díazová - Maddison Inglisová 6:1, 6:3







E-skupina:



Taliansko - Nórsko 2:0 po úvodných dvojhrách



Martina Trevisanová - Malene Helgöová 7:5, 3:6, 6:4, Lorenzo Musetti - Viktor Durasovic 7:6 (9), 6:3







F-skupina:



Francúzsko - Chorvátsko 0:2 po úvodných dvojhrách



Alize Cornetová - Donna Vekičová 4:6, 3:6



Arthur Rinderknech - Borna Čorič 6:7 (1), 6:7 (2)

Sydney 2. januára (TASR) - Americkí tenisti viedli po úvodnom dni svojho druhého súboja C-skupiny na United Cupe nad Nemeckom 2:0 a zaistili si tak postup do vyraďovacej fázy. V úvodnej dvojhre si Taylor Fritz poradil s Alexandrom Zverevom v dvoch setoch 6:1, 6:4 a jeho krajanka Madison Keysová potvrdila úlohu favoritky v dueli s Juleou Niemeierovou (6:2, 6:3).Na postupe Američanov nič nezmení ani prípadná prehra s Nemeckom. Tímy by mali rovnaký počet víťazstiev, no USA môže určite počítať s lepšou percentuálnou úspešnosťou v jednotlivých dueloch. V boji o semifinále čaká na istých víťazov "céčka" Veľká Británia.Rovnaký výsledok bol po dvoch dueloch aj v E-skupine medzi Talianskom a Nórskom. Lorenzo Musetti síce zdolal v prvom sete Viktora Durasovica až v tajbrejku (9:7), no ďalšie dejstvo zvládol 6:3. Pre svoj tím tak pripravil výbornú východiskovú pozíciu na postup, ktorý má v prípade triumfu istý.Španieli hrajú v D-skupine s Austráliou 1:1. Rafael Nadal neuspel ani v druhom zápase v tomto roku, keď podľahol Alexovi de Minaurovi 6:3, 1:6, 5:7. Vyrovnávajúci bod získala Nuria Párrizasová Díazová po hladkom triumfe 6:1, 6:1 nad Maddison Inglisovou. Stav 1:1 je aj v súboji B-skupiny medzi Poľskom a Švajčiarskom. Svetová jednotka Iga Swiateková v jednom zo šlágrov pondelňajšieho programu zdolala Belindu Benčičovú 6:1, 7:6 (3), Daniel Michalski však prehral s Marcom-Andreom Hüslerom 3:6, 2:6.S nerozhodným výsledkom ukončili úvodné dvojhry Grécko a Belgicko. Stefanos Tsitsipas si poľahky poradil s Davidom Goffinom (3:6, 2:6), jeho krajanka Despina Papamichailová však ťahala za kratší koniec v trojsetovej bitke s Alison van Uytvanckovou (5:7, 6:2, 3:6).United Cup nahradil v tenisovom kalendári ATP Cup. Brisbane, Perth i Sydney hostia po dve základné trojčlenné skupiny, ich víťazi sa stretnú v play off o postup do semifinále. V ňom ich doplní ďalší tím na základe výsledkov zo základnej skupiny.