Tenista Zverev rezolútne odmietol obvinenia z domáceho násilia

Londýn 13. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev opakovane odmietol tvrdenia bývalej partnerky, ktorá ho obvinila z domáceho násilia. Jeho expriateľka Oľga Šaripovová vyhlásila, že sa stala terčom fyzického ataku zo strany Zvereva.



"Veci, ktoré hovorí, jednoducho nie sú pravda," povedal siedmy hráč svetového rebríčka. "Nie sú to dobré pocity. Nie je to pekné pre šport, ani pre mňa, ani pre mojich fanúšikov, či moju rodinu," citovala Zvereva agentúra DPA.



Šaripovová tvrdí, že bola obeťou domáceho násilia zo strany 23-ročného tenistu. Podľa francúzskeho portálu sports.fr sa mal Zverev dopustiť útoku v auguste 2019 v New Yorku počas US Open. Šaripovová pre web opísala hádku z hotelovej izby. "Snažil sa ma umlčať vankúšom, búchal mi hlavu o stenu a krútil mi ruky. V tej chvíli som naozaj mala strach o život," uviedla Ruska, ktorej sa podľa vlastných slov podarilo, hoci naboso, utiecť z izby.



Zverev momentálne čaká dieťa s inou bývalou partnerkou Brendou Pateovou.