Andreescuová pripravená obhajovať titul na tenisovom US Open

New York 18. júna (TASR) - Kanadská tenistka Bianca Andreescuová bude obhajovať titul vo dvojhre na tohtoročnom US Open (31. augusta - 13. septembra). Vo štvrtok na sociálnej sieti oznámila, že sa na grandslamovom turnaji vo Flushing Meadows zúčastní, napriek prísnym hygienickým opatreniam a zápasom pred prázdnymi tribúnami.



Hoci sa US Open uskutoční v riadnom termíne, mnohých hráčov a hráčky odradila od účasti séria opatrení, ktoré prijala Americká tenisová asociácia (USTA) v snahe minimalizovať riziko nákazy koronavírusom. "Nemám žiadne pochybnosti, že USTA prišla s tým najlepším plánom, aby zaručila našu bezpečnosť a tenis sa mohol opäť vrátiť," uviedla na Twitteri aktuálne šiesta hráčka svetového rebríčka.



Andreescuová tak napodobnila dvadsaťtrinásobnú grandslamovú šampiónku Serenu Williamsovú. Američanka verí vyjadreniam organizátorov o bezpečnosti a teší sa na pokračovanie tenisovej sezóny. Opačný názor majú Novak Djokovič, Rafael Nadal či Simona Halepová, ktorí už oznámili, že ich štart na US Open je nepravdepodobný. Vo štvrtok vyjadrila pochybnosti ohľadne bezpečnosti podujatia aj Nemka Angelique Kerberová. "Samozrejme, všetci chceme opäť hrať a dostať sa čo najskôr späť do normálu. No myslím si, že to je možné, iba ak bude zaručená bezpečnosť všetkých účastníkov. To je pre mňa priorita," citovala súčasnú svetovú 21-ku agentúra DPA. "Je jasné, že to nebude US Open, aké poznáme z minulých rokov. Podmienky by mali byť férové a rovnaké pre všetky tenistky," zdôraznila.



Organizátori US Open predstavili v stredu sériu opatrení, ktorými chcú zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Tento rok sa neodohrá kvalifikácia, mix, juniorský a ani turnaj telesne znevýhodnených. Vo štvorhre sa predstaví 32 dvojíc, pričom ani jeden z hráčov či hráčok nesmie účinkovať zároveň vo dvojhre. Do tej sa kvalifikuje najlepších 120 hráčov podľa rebríčkového postavenia, ďalších osem dostane voľnú kartu. Turnaj sa uskutoční bez divákov. Účastníci si môžu so sebou zobrať najviac troch hostí, k dispozícii budú mať maximálne dve izby a ubytovaní budú v dvoch určených hoteloch. Jednu izbu zaplatí USTA. Hráči dostanú možnosť prenajať si dom mimo Manhattanu. Na kurtoch budú iba traja podávači loptičiek namiesto šiestich.