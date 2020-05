Tenisky Michaela Jordana vydražili za 560.000 dolárov

New York 17. mája (TASR) - V aukčnej sieni Sotheby's v New Yorku predali v nedeľu za 560.000 dolárov pár tenisiek, ktoré nosil jeden z najlepších basketbalistov histórie Michael Jordan. K spomínanej sume sa vyšplhala hodnota obuvi zo série z roku 1985, keď Jordan debutoval v NBA.



Samotným basketbalistom podpísané tenisky v tradičných červeno-čiernych farbách Chicaga Bulls ponúkol do predaja ich majiteľ Jordan Geller. Ten využil, že záujem o osobu Michaela Jordana v nedávnej dobe opäť vzrástol, keď športová stanica ESPN zverejnila dokument "Posledný tanec", ktorý pripomenul slávne obdobie Chicaga Bulls a zisk jeho šiestich titulov v 90. rokoch.



Geller pôvodne tenisky kúpil za 437.500 dolárov v júli 2019. "Myslím si, že toto sú najikonickejšie tenisky všetkých čias. O čokoľvek týkajúce sa Michaela Jordana je väčší záujem ako kedykoľvek predtým. Tento pár je aktuálne najcennejšou zberateľskou položkou na trhu," vyhlásil Geller. Informáciu zverejnil L'Equipe.