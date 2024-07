Tenisová federácia potvrdila olympijskú miestenku pre Schmiedlovú

Londýn 3. júla (TASR) - Slovensko bude mať na OH 2024 zastúpenie aj v tenise. V ženskej dvojhre sa v Paríži predstaví Anna Karolína Schmiedlová. Medzinárodná tenisová federácia (ITF) v stredu potvrdila olympijskú miestenku pre najlepšiu slovenskú singlistku, informoval o tom portál olympic.sk.



O olympijské medaily sa bude bojovať na antukových dvorcoch v areáli Roland Garros, dejisku druhého grandslamového turnaja roka. Schmiedlová bola k 10. júnu vo svetovom rebríčku WTA, na základe ktorého sa prideľujú miestenky na Hry XXXIII. olympiády, na 80. mieste. Právo štartu podľa rebríčka má 56 tenistiek, pričom platí zásada, že z jednej krajiny môžu získať miestenku maximálne štyri hráčky.



Schmiedlová sa do olympijského pavúka dostala na základe toho, že viaceré krajiny majú v prvej osemdesiatke viac ako štyri zástupkyne a niektoré tenistky sa práva štartovať v Paríži vzdali. Pre Schmiedlovú to bude druhý štart pod piatimi kruhmi. Na OH 2016 v Riu de Janeiru v prvom kole zdolala Talianku Robertu Vinciovú 7:5, 6:4, v druhom prehrala s Ruskou Jekaterinou Makarovovou 6:3, 4:6, 2:6.



Istotu účasti pod piatimi kruhmi tak aktuálne má 26 slovenských športovcov. Hry XXXIII. olympiády v Paríži sa uskutočnia od 26. júla do 11. augusta.