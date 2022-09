Tenisový turnaj majsteriek sa tento rok odohrá v Texase

New York 7. septembra (TASR) - Tenisový turnaj majsteriek sa tento rok uskutoční v texaskom Fort Worthe. Pridelenie akcie pre najlepšie hráčky sezóny do amerického mesta oficiálne oznámila WTA. Záverečný turnaj roka, ktorý je na programe od 31. októbra do 7. novembra, sa do USA vráti po 17 rokoch.



V minulom roku sa turnaj odohral v mexickej Guadalajare. Tá zaskočila za pôvodného hostiteľa Šen-čen po tom, čo WTA kvôli pandémii koronavírusu zrušila celú ázijskú časť okruhu. Tento rok sa mal do Šen-čenu elitný turnaj vrátiť, WTA ale medzitým kvôli nevyjasnenej afére okolo bývalej svetovej deblovej jednotky Pcheng Šuaj pozastavila konanie akýchkoľvek akcií na území Číny. Šen-čen mal Turnaj majsteriek hostiť do roku 2030. V USA sa naposledy hral Turnaj majsteriek v rokoch 2002 až 2005 v Los Angeles. Fort Worth dostal zmluvu len na tento rok.



Hovorkyňa WTA v utorok pre agentúru AFP povedala, že turnaje v Číne zostávajú na tento rok pozastavené, ale mohli by sa vrátiť budúci rok. "WTA pokračuje v riešení situácie v Číne a dúfame, že budeme schopní organizovať podujatia v regióne v roku 2023 a neskôr, ale neohrozíme naše základné princípy," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa.



Čínska tenistka Pcheng Šuaj vlani verejne napísala, že bola sexuálne napadnutá vysokým predstaviteľom čínskej vlády. Príspevok potom vymazala a nebolo o nej počuť takmer tri týždne, čo vyvolalo obavy vo svete o jej bezpečnosť. Neskôr sa objavila na niektorých verejných podujatiach a poprela, že by vzniesla obvinenie. "Rovnako ako by sme to urobili s ktoroukoľvek z našich hráčok na celom svete, požiadali sme o formálne vyšetrenie obvinení príslušnými orgánmi a o príležitosť stretnúť sa s Pcheng Šuaj súkromne a prediskutovať jej situáciu," dodala hovorkyňa.