Tenisový turnaj United Cup spoznal obsadenie
V pozícii obhajcov titulu a nasadených jednotiek nastúpia Američania v zostave s Coco Gauffovou a Taylorom Fritzom.
Autor TASR
Sydney 13. novembra (TASR) - Nadchádzajúci 4. ročník tenisového United Cupu spoznal svoje obsadenie. Na podujatí v Austrálii sa zúčastní päť mužov a štyri ženy z najlepších desiatok rebríčkov ATP a WTA. V pozícii obhajcov titulu a nasadených jednotiek nastúpia Američania v zostave s Coco Gauffovou a Taylorom Fritzom.
Američania majú po troch ročníkoch turnaja na konte dva triumfy, okrem nich sa z prvenstva tešili Nemci v roku 2024. Gauffová a Fritz zdolali v januárovom finále Igu Swiatekovú a Huberta Hurkacza, ktorí nastúpia za Poľsko aj najbližšie, už po dvojhrách. Nemecko povedie Alexander Zverev a nováčik podujatia Eva Lysová, debut si odkrúti Japonsko s Naomi Osakovou a Šintarom Močizukim. Na čele domáceho výberu bude Alex de Minaur, Grécko povedú Stefanos Tsitsipas s Mariou Sakkariovou, za Veľkú Britániu nastúpia Jack Draper a Emma Raducanuová. Chýbať nebude ani Talianka Jasmine Paoliniová. „Zoznam účastníkov United Cupu je na úrovni svetovej triedy. Nevieme sa dočkať pondelkového žrebu, ktorí určí skupiny,“ tešil sa riaditeľ turnaja Stephen Farrow.
Na podujatí sa však nezúčastnia najlepší hráči sveta Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, ktorí v jeho priebehu odohrajú exhibičný zápas v Kórejskej republike. Štartovať nebude ani ženská svetová jednotka Arina Sobolenková, ktorá uprednostnila turnaj Brisbane International.
Pondelkový žreb rozdelí 18 účastníkov do šiestich základných skupín. Každé družstvo tvoria traja muži a tri ženy. Súboje sa začnú mužskými a ženskými dvojhrami, v prípade nerozhodného výsledku rozhoduje miešaná štvorhra. Štvrtý ročník súťaže je na programe od 2. do 11. januára v Sydney a Perthe, pripomenula agentúra AFP.
