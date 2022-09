Tenisový zápas Slovensko - Rumunsko otvoria Gombos s Ionelom

Zápas 1. svetovej skupiny Davisovho pohára SLOVENSKO - Rumunsko



Piatok 17.00 h:



Norbert Gombos - Nicholas David Ionel,

Alex Molčan - Marius Copil



Sobota 14.00 h:



Lukáš Klein, Igor Zelenay - Vlad Cornea, Copil



Molčan - Ionel,

Gombos - Copil

Bratislava 15. septembra (TASR) - Slovenská tenisová dvojka Norbert Gombos a rumunská jednotka Nicholas David Ionel nastúpia v piatok o 17.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára. V druhom singli si na antuke v bratislavskom NTC zmerajú sily Alex Molčan a Marius Copil. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.Sobotňajší program otvorí o 14.00 h štvorhra, do ktorej slovenský kapitán Tibor Tóth nominoval pár Lukáš Klein, Igor Zelenay. Rumuni by mali vyrukovať s tandemom Vlad Cornea, Copil. Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Molčana a Iorela, v záverečnom singli sa stretnú Gombos/Kovalík a Copil. Víťaz zápasu postúpi do kvalifikácie o postup na finálový turnaj 2023.Gombos je rád, že proti Rumunom začne:Najlepší slovenský singlista Molčan si pochvaľuje atmosféru v slovenskom tíme:Klein v debli nahradí Filipa Poláška, ktorý pre zranenie neštartoval ani na grandslamovom US Open.zdôraznil skúsený Zelenay.Tóth verí, že Slováci v domácom prostredí potvrdia úlohu favorita.uviedol šéf slovenskej lavičky.V daviscupovej histórii pôjde o tretí vzájomný súboj medzi Slovenskom a Rumunskom v ére samostatnosti. V roku 2002 v baráži o účasť vo svetovej skupine v Prešove prehrali Slováci 1:4. V roku 2015 svojho súpera zdolali v dueli 2. kola I. skupiny euro-africkej zóny na antuke v Konstanci 3:2.Slovenský tím v marci po tretí raz za sebou skončil pred bránami finálového turnaja DC. Na harde v NTC bol napriek absencii Molčana blízko k zisku skalpu favorizovaného Talianska, no nevyužil vedenie 2:1 po štvorhre a prehral 2:3. Gombos v rozhodujúcej dvojhre podľahol Lorenzovi Musettimu.