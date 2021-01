Pred Australian Open sa odohrajú po dva turnaje ATP a WTA

Melbourne 7. januára (TASR) – Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa po jedenástich mesiacoch opäť predstaví v súťažnom zápase. Svetová jednotka bude najvyššie nasadená na jednom z dvoch turnajov WTA v Melbourne, ktoré sa začnú 31. januára a budú generálkou na Australian Open.



Na druhom podujatí prisľúbila účasť Američanka Serena Williams. V rovnakom čase sa uskutoční aj medzištátny mužský turnaj ATP Cup, na ktorom budú pútať pozornosť Srb Novak Djokovič či Španiel Rafael Nadal.



Organizátori turnajov sa museli prispôsobiť pandémii koronavírusu. Všetky podujatia sa uskutočnia za prísnych bezpečnostných opatrení, hráčky a hráči musia pricestovať do Austrálie do 15. januára a absolvovať dvojtýždňovú karanténu. Rovnako ako ženy aj muži budú mať alternatívny turnaj. Tí, ktorí sa nekvalifikovali do ATP Cupu, budú mať možnosť predstaviť sa na podujatí ATP 250. Zatiaľ organizátori počítajú s Davidom Goffinom, Nickom Kyrgiosom či Stanom Wawrinkom.



„Bez pochýb nás čaká najveľkolepejší týždeň pred Australian Open v histórii," citovala agentúra AFP Camerona Pearsona, zodpovedajúceho za turnaje v Austrálii.