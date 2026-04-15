Tenista Alcaraz sa pre zranenie zápästia odhlásil z turnaja ATP
Vo štvrtok mal v katalánskej metropole v pozícii nasadenej jednotky nastúpiť proti Čechovi Tomášovi Macháčovi.
Autor TASR
Barcelona 15. apríla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa pre zranenie zápästia odhlásil z antukového turnaja ATP v Barcelone. Vo štvrtok mal v katalánskej metropole v pozícii nasadenej jednotky nastúpiť proti Čechovi Tomášovi Macháčovi.
„Nebudem môcť ďalej pokračovať na turnaji v Barcelone. Mám problémy so zápästím, ktoré ma začalo pobolievať už v utorňajšom dueli proti Ottovi Virtanenovi," citovala slová Alcaraza agentúra AFP. Španiel pred tromi dňami prehral vo finále podujatia Masters 1000 v Monte Carle s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý ho v pondelok vystriedal na poste svetovej jednotky.
.
.