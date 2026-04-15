Streda 15. apríl 2026
Tenista Alcaraz sa pre zranenie zápästia odhlásil z turnaja ATP

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Barcelona 15. apríla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa pre zranenie zápästia odhlásil z antukového turnaja ATP v Barcelone. Vo štvrtok mal v katalánskej metropole v pozícii nasadenej jednotky nastúpiť proti Čechovi Tomášovi Macháčovi.

Nebudem môcť ďalej pokračovať na turnaji v Barcelone. Mám problémy so zápästím, ktoré ma začalo pobolievať už v utorňajšom dueli proti Ottovi Virtanenovi," citovala slová Alcaraza agentúra AFP. Španiel pred tromi dňami prehral vo finále podujatia Masters 1000 v Monte Carle s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý ho v pondelok vystriedal na poste svetovej jednotky.

Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?