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Sobota 13. jún 2026
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Tenista Alex de Minaur postúpil do finále turnaja v Hertogenboschi

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V semifinále si poradil s Francúzom Adrianom Mannarinom hladko 6:4 a 6:0.

Autor TASR
Hertogenbosch 13. júna (TASR) - Austrálsky tenista Alex de Minaur sa prebojoval do finále dvojhry na turnaji ATP v holandskom Hertogenboschi. V semifinále si poradil s Francúzom Adrianom Mannarinom hladko 6:4 a 6:0.



muži - dvojhra - semifinále:

Alex de Minaur (Austr.-2) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:4, 6:0.
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