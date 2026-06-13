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Tenista Alex de Minaur postúpil do finále turnaja v Hertogenboschi
V semifinále si poradil s Francúzom Adrianom Mannarinom hladko 6:4 a 6:0.
Autor TASR
Hertogenbosch 13. júna (TASR) - Austrálsky tenista Alex de Minaur sa prebojoval do finále dvojhry na turnaji ATP v holandskom Hertogenboschi. V semifinále si poradil s Francúzom Adrianom Mannarinom hladko 6:4 a 6:0.
muži - dvojhra - semifinále:
Alex de Minaur (Austr.-2) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:4, 6:0.
muži - dvojhra - semifinále:
Alex de Minaur (Austr.-2) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:4, 6:0.